Großauftrag für Daimler-Buswerk in Neu-Ulm: 265 Busse gehen nach Südtirol

Großauftrag für Setra in Neu-Ulm: 209 Setra-Busse hat Daimler nach Südtirol geliefert

Die Daimler-Bustochter hat jüngst 265 Omnibusse der Marken Setra und Mercedes-Benz an private Busunternehmen in Südtirol ausgeliefert – der Großteil "made in Neu-Ulm".

Ein wahrer Großauftrag: Wären die neuen Busse in einer Reihe hintereinander aufgestellt, würden sie eine Streckenlänge von mehr als 3500 Metern abdecken und über 24.000 Fahrgäste befördern. Geht man von einem Preis von 250.000 Euro pro Bus aus, hätte der Auftrag ein Volumen von über 66 Millionen Euro. Die neuen Busse werden im Verkehrsverbund Alto Adige Mobilità (Südtirol Mobil) eingesetzt. Die 265 neuen Überland- und Stadtlinienbusse von Setra und Mercedes-Benz sind in einem leuchtenden Grünton lackiert, der vom Design des Alto Adige Mobilità inspiriert ist. Ihr Antrieb erfolgt durch Euro-VI-Dieselmotoren. Bei den neuen Bussen handelt es sich um 209 in Neu-Ulm gefertigte Busse der Marke Setra ("S 415 LE, 47") sowie Mercedes-Benz Intouro und neun Mercedes-Benz Citaro. Mit zwölf Metern Länge verfügen die 209 zweiachsigen Low-Entry-Überlandbusse von Setra über 45 Sitz- und 42 Stehplätze. Der Absatz von Daimler Buses lag im Jahr 2023 mit 26.200 Einheiten neun Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Absatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus einer Erholung des europäischen Reisebusmarktes. (AZ)

