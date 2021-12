Neu-Ulm

Großbaustelle: Die Reuttier Straße wird zweieinhalb Jahre lang saniert

Plus Eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Neu-Ulm wird ab Mai 2022 zur Großbaustelle. Was dort alles gemacht wird und was das für den Verkehr bedeutet.

Von Michael Ruddigkeit

Wenn alles fertig ist, sollen Autofahrer, Radlerinnen und Fußgänger davon profitieren. Doch davor müssen sich alle Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen auf erhebliche Einschränkungen und Staus in Neu-Ulm gefasst machen – und das mehr als zweieinhalb Jahre lang. Von Mai 2022 bis Ende 2024 wird die Reuttier Straße umfassend saniert. Was auf der wichtigen Verkehrsachse alles geplant ist, stellten Vertreter der Stadt Neu-Ulm und der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) bei einer digitalen Informationsveranstaltung vor.

