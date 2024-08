Großbaustelle Reuttier Straße wird früher fertig: Doch vorher kommt‘s zur Vollsperrung

Seit zwei Jahren wird in der Reuttier Straße gebaut. Jetzt ist ein verfrühtes Ende der Großbaustelle in Sicht. Wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, kann eine Freigabe für den Verkehr bereits am Samstagabend, 31. August, erfolgen. Geplant war eigentlich Ende November. Möglich gemacht wird die Zeitersparnis durch eine einmalige Vollsperrung in den Sommerferien. Vom 12. bis 31. August soll die Straßendecke eingebaut werden.

„In Abstimmung mit den anliegenden Gewerbetreibenden und auch mit Blick auf die in der Doppelstadt anstehenden großen Baumaßnahmen haben wir uns dazu entschlossen, die Reuttier Straße in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien einmalig komplett zu sperren, um die nötigen abschließenden Arbeiten quasi in einem Rutsch schnell umzusetzen und so die Arbeiten im Straßenzug deutlich früher abzuschließen“, wird Hauptabteilungsleiter Jochen Meissner in der Mitteilung zitiert.

Nach der Verkehrsfreigabe soll es noch Arbeiten in den Randbereichen beziehungsweise an den Lichtsignalanlagen geben. Während dieser Zeit könne es nochmals zu einzelnen und kurzzeitigen Teilsperrungen kommen, heißt es. Zudem wird im Nachgang der Kanal vom Starkfeld bis zur Finninger Straße saniert. Dafür aber sei es nicht notwendig, zu graben.

In der Zeit vom 12. bis 31. August ist die Reuttier Straße im Bereich zwischen der Bahnhofstraße und der Ringstraße sowie zwischen der Ringstraße und der Finninger Straße für den Verkehr voll gesperrt. Der Kreuzungsbereich der Reuttier Straße mit der Ringstraße ist aber von der Ringstraße aus kommend in Richtung Im Starkfeld befahrbar. Das Waldeck ist über die Meininger Allee für Anlieger erreichbar.

Für die komplette Zeit der Vollsperrung werden laut Stadtverwaltung Umleitungsstrecken eingerichtet und ausgeschildert, sodass Handel und Gewerbe in der Innenstadt und den umliegenden Gebieten jederzeit erreichbar und anfahrbar sind. Die Hauptumleitungsstrecke in die Innenstadt erfolgt sowohl stadtein- als auch stadtauswärts über die Europastraße (B10), die Memminger Straße, den Allgäuer Ring und die Bahnhofstraße. Fußgänger und Radfahrer werden im und um das Baufeld geführt.

Die Folgen der Vollsperrung der Reuttier Straße in Neu-Ulm vom 12. bis 31. August

Im Starkfeld: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in die Straße Im Starkfeld ist nicht möglich. Eine Zufahrt von der Ringstraße und der Vorwerkstraße in die Straße Im Starkfeld ist wieder möglich. Die Straße im Starkfeld wird weiterhin als Einbahnstraße von der Reuttier Straße in Richtung Osten bis zur Borsigstraße ausgewiesen und bis zum Ende der Maßnahme „Straßensanierung Im Starkfeld“ eingerichtet bleiben. Eine Umleitung ist über den Pfaffenweg, Zeppelinstraße ausgeschildert.

Ringstraße: Eine Zufahrt von der Reuttier Straße in die Ringstraße ist nicht möglich. Sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts erfolgt die Zufahrt zur Ringstraße über die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße / Memminger Straße / Allgäuer Ring.

Industriestraße: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in die Industriestraße ist nicht mehr möglich. Hier ist eine Umleitungsstrecke stadtauswärts über die Bahnhofstraße / Memminger Straße / Ringstraße / Im Starkfeld ausgeschildert. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Zeppelinstraße / Pfaffenweg / Im Starkfeld.

Finninger Straße: Ein Zufahren von der Reuttier Straße in die Finninger Straße ist nicht mehr möglich. Eine Zufahrtsmöglichkeit besteht stadtauswärts über die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße / Memminger Straße / Ringstraße / Im Starkfeld / Borsigstraße. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Zeppelinstraße / Pfaffenweg.

Waldeck: Eine Zufahrt von der Reuttier Straße ins Waldeck (Künetteweg und Gedeckter Weg) ist nicht mehr möglich. Es besteht eine beschränkte Zufahrt für Anlieger über die Meininger Allee.

Meininger Allee: Eine Zufahrt von der Reuttier Straße in die Meininger Allee ist sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts nicht möglich. Stadteinwärts als auch stadtauswärts erfolgt die Zufahrt zur Meininger Allee über die Umleitungsstrecke Bahnhofstraße / Memminger Straße.

Parkplätze Friedhof / Zypressenweg: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in den Zypressenweg und zu den Parkplätzen des Friedhofs ist weiterhin nicht möglich. Für Anlieger Zypressenweg Nr. 2 und 4 ist die Zufahrt über die Ringstraße/ Bradleystraße möglich. Für die Anlieger Zypressenweg Nr. 2 und 4 sowie für Friedhofsbesucher werden Ersatzparkplätze im Bereich des Zypressenweges 14 eingerichtet. Weitere Friedhofs-Parkplätze im westlichen Bereich des Zypressenweges können über die Ringstraße / Bradleystraße angefahren werden. Eine Durchfahrt von der Bradleystraße über den Zypressenweg zur Reuttier Straße ist nicht möglich.

Am Vorgraben: Die Zufahrt in den Vorgraben von der Reuttier Straße ist nicht mehr möglich. Die Straße Am Vorgraben ist ausschließlich über die Ringstraße erreichbar.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Die Einmündungsbereiche Reuttier Straße Meininger Allee, Industriestraße, Waldeck, Ringstraße, Im Starkfeld, Am Vorgraben, Zypressenweg und Finninger Straße, sind für den ÖPNV gesperrt.

Die Straße Im Starkfeld kann über die Ringstraße Richtung Westen (Borsigstraße) erreicht werden.

Die Haltestelle Im Starkfeld stadtauswärts wird angefahren.

Die Haltestellen Meininger Allee, Waldeck, Friedhof sowie Reuttier Straße (beidseitig auf Höhe Polizeigebäude) entfallen.

Folgende Ersatzhaltestellen stehen zur Verfügung:

Bahnhofstraße auf Höhe Anwesen 24 und Anwesen 29 sowie auf Höhe Heiner-Metzger-Platz

Meininger Allee auf Höhe ZUP

Finninger Straße zwischen Borsigstraße und Pfaffenweg (AZ)