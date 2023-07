Großbrand in Kleingartenanlage: Das sagt die Polizei zur Brandursache

Neun Hütten wurden bei dem Großbrand in der Kleingartenanlage "Jakobsruhe" in Neu-Ulm zerstört. Die Ermittler waren nun vor Ort.

Zunächst hatte es unterschiedliche Angaben gegeben, wie viele Hütten beim Großbrand am Montag in der Kleingartenanlage "Jakobsruhe" in Neu-Ulm zerstört wurden. Inzwischen bestätigt die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch, die Angaben des Vorsitzenden des Kleingartenvereins: Insgesamt neun Parzellen wurden durch das Feuer vernichtet. Den Sachschaden beziffern die Ermittler nach Schätzungen auf circa 100.000 Euro. Doch was war die Ursache?

Das Feuer hatte am Montagvormittag mehr als 50 Einsatzkräfte in Atem gehalten. Eine Rauchsäule war bereits aus weiter Entfernung über der Doppelstadt sichtbar. Weil der Brandort zunächst woanders gemeldet wurde und bei der Anfahrt der Feuerwehr Umwege und Hindernisse überwunden werden mussten, trafen die Helferinnen und Helfer erst verspätet ein. Aufgrund der dichten Bebauung und dem anhaltenden Wind griff das Feuer schnell auf weitere Gebäude über.

Feuer in Kleingartenanlage in Neu-Ulm: Polizei schließt Brandstiftung aus

Am Dienstagnachmittag untersuchte die Kriminalpolizei die Brandstelle. Die ist jetzt gesperrt. Zudem wurden erste Ermittlungen eingeleitet. Nach wie vor sind demnach keine Personenschäden zu beklagen. Fragen wirft hingegen nach wie vor die Brandursache auf. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es bislang keine. Naheliegend scheint aus Sicht der Ermittler, dass der Brandherd durch Unachtsamkeit oder einen technischen Defekt in einer der Gartenlauben ausgelöst wurde.

Derweil machen rund um die betroffenen Parzellen Gerüchte die Runde. Eine Frau berichtet am Mittwoch vor Ort von Spekulationen um ein Grillfeuer, deren Asche das Feuer entfacht haben soll. Es könnte aber etwas mit dem Strom gewesen sein, meint sie. Seitens der Polizei werden dazu keine näheren Angaben gemacht. Die Ermittlungen in der Sache würden andauern, heißt es. Laut Dieter Kammerer, der Vorsitzende des Neu-Ulmer Kleingartenvereins, sei aber bereits klar, von welcher Parzelle das Feuer ausging. Zur tatsächlichen Ursache aber würde auch er beziehungsweise der Verein keine Informationen seitens der Kriminalpolizei erfahren. Am Donnerstag sollen alle Geschädigten eintreffen, berichtet er. Dabei gehe es aber überwiegend um die Versicherung. Kammerer schätzt den Schaden höher ein als die Polizei, spricht von mehr als 200.000 Euro.