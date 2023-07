Großbrand in Kleingartenanlage: Polizei nennt neue Erkenntnisse zur Ursache

Neun Hütten wurden bei dem Großbrand Anfang Juli zerstört. Inzwischen ist bekannt, auf welcher Parzelle das Feuer in der Kleingartenanlage Jakobsruhe ausbrach.

Die Rauchschwaden waren damals von Weitem schon zu sehen: Anfang Juli war es in der Kleingartenanlage Jakobsruhe in Neu-Ulm zu einem Großbrand gekommen. Neun Hütten brannten vollständig ab. An diesem Dienstag informierten die Ermittler über den aktuellen Stand ihrer Erkenntnisse: Die Polizei geht demnach von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Die tatsächliche Ursache aber könne aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr festgestellt werden. Auch sei bislang niemand ermittelt worden, der dafür verantwortlich ist.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm habe bei ihren Ermittlungen einen Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes ( LKA) hinzugezogen. Der Bereich, wo das Feuer ausgebrochen war, könne zwar eingegrenzt werden. "Wir wissen, welche Parzelle. Das ist relativ klar", sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Nach derzeitigem Stand würden in diesem Bereich aber keine Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung oder eine technische Ursache vorliegen. Daher werde von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen.

11 Bilder Schneise der Verwüstung: Die Fotos nach dem Brand in der Kleingartenanlage Foto: Alexander Kaya

Allgemein gesprochen, seien darunter beispielsweise die zufällig weggeworfene Kippe, die noch zu heiße Asche im Mülleimer oder ein nicht ausreichend zugedrehter Gasgrill zu verstehen. "Alles, was im Bereich Fehlbedienung liegt", so der Polizeisprecher. Was genau passiert war, lässt sich offenbar nicht mehr genau nachvollziehen. Sollte es sich kein neuer Hinweis mehr ergeben, dürften die Ermittlungen damit erschöpft sein.

Brand in Kleingarten Jakobsruhe in Neu-Ulm: Schadenshöhe laut Polizei weiter unklar

Der Vorsitzende des Kleingartenvereins schätzte den Schaden auf circa 200.000 Euro, die Polizei zunächst auf 100.000 Euro. Jetzt heißt es seitens der Ermittler, dass die Schadenshöhe noch nicht abschließend beziffert werden kann.

28 Bilder Großbrand in Neu-Ulmer Kleingartenanlage: Die Fotos vom Feuerwehreinsatz Foto: Thomas Heckmann

Das Feuer brach am Montag, 3. Juli, gegen 8.20 Uhr aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Neu-Ulm stellten beim Eintreffen vor Ort zunächst den Brand von drei Parzellen fest. Aufgrund der Wind- und Ortsverhältnisse habe sich das Feuer trotz Löscharbeiten auf weitere Parzellen ausgeweitet. Es hatte aber auch Probleme auf der Anfahrt gegeben. 50 Kräfte der Feuerwehr konnten dann aber den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. (AZ/krom)

