Großeinatz wegen Kleinursache

Zu einem Großeinsatz mussten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Samstagabend ausrücken. Ebenso schnell wie sie gekommen waren, konnten sie schon wieder abrücken.

Nach Angaben der Polizei wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr in einer Firma in der Neu-Ulmer Turmstraße Elektroarbeiten an einem Verteilerkasten durchgeführt. Dabei kam es wohl zu einem Kurzschluss, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöste wurde. Dementsprechend wurde der Rettungsdienst und die Feuerwehr über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller sowie die Polizei hinzugerufen. Die Einsatzkräfte konnten schließlich nach langer Suche feststellen, dass ausschließlich eine Halogenlampe im Treppenhaus den Großeinsatz mit über 40 Einsatzkräften der Feuerwehr ausgelöst hatte. (AZ)