Großeinsatz am Donaubad: Junge schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Zur Stunde läuft auf dem Parkplatz am Donaubad in Neu-Ulm ein größerer Einsatz. Ein Kind wurde unter einem Auto eingeklemmt und schwerstverletzt.

Auf dem Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm ist es am Donnerstagnachmittag (28.12.23) zu einem schweren Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein sieben Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und darunter eingeklemmt. Er schwebt in Lebensgefahr. Augenzeugen sprechen von "viel Blut".

Etwa 50 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notfallseelsorger sind vor Ort weiter im Einsatz. Der Polizei gemeldet wurde der Unfall gegen 14.05 Uhr. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte sei das Kind befreit worden, so ein Polizeisprecher. Zur Stunde laufe die medizinische Behandlung und die Unfallaufnahme.

Unfall auf Donaubad-Parkplatz in Neu-Ulm: Kind wurde wohl beim Abbiegen übersehen

Nähere Angaben zum Kind, dessen Gesundheitszustand oder dem Hergang des Geschehens konnten zunächst nicht gemacht werden. Nach Informationen eines Reporters vor Ort war wohl ein Vater zusammen zwei Kindern auf dem Parkplatz unterwegs. Ein nach links abbiegendes Fahrzeug habe dann einen der Jungen übersehen und überrollt. Der Siebenjährige wurde schwerstverletzt.

Beim Linksabbiegen hat das Auto den Jungen erfasst und überrollt. Der Siebenjährige schwebt in Lebensgefahr. Foto: Thomas Heckmann

Die Polizei bestätigt, dass der Junge mit weiteren Angehörigen zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs war und dann von einem anderen Fahrzeug, das gerade in eine Parklücke habe einfahren wollen, erfasst und überrollt wurde. "Wohl mit geringer Geschwindigkeit, aber mit fatalen Folgen", so ein Polizeisprecher. Zum Fahrer konnte er zunächst keine näheren Angaben machen, es soll sich um einen Mann gehandelt haben. Zur Klärung des genauen Hergangs hat die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger wird sich die Unfallstelle anschauen, er soll noch am Nachmittag vor Ort eintreffen.

Junge von Auto erfasst und überrollt: Donaubad-Parkplatz nach Unfall gesperrt

Auswirkungen auf den Betrieb des Donaubades waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Aufgrund der Ferienzeit ist dort dieser Tage viel los. Schon am Vormittag hatte sich eine Schlange bis circa 20 Meter vor den Eingang gebildet.

Die Zufahrt zum Donaubad-Parkplatz ist aktuell gesperrt. Es werden keine neuen Fahrzeuge mehr auf das Gelände gelassen. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt, ein Sichtschutz wurde errichtet. Wer den Parkplatz verlassen möchte, muss mit längeren Abfahrtszeiten und Verkehrsbehinderungen rechnen. (krom/thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.