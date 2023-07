Neu-Ulm

Großeinsatz der Feuerwehr: Mehrere Gartenhütten nahe Muthenhölzle brennen

In einer Kleingartenanlage nahe Muthenhölzle in Neu-Ulm sind mehrere Gartenhütten ausgebrannt.

Von Thomas Heckmann

In einer Kleingartenanlage in Neu-Ulm ist aktuell die Feuerwehr im Einsatz. Mehrere Gartenhütten sind in Brand geraten.

Eine schwarze Rauchwolke war schon von Weitem zu sehen: Die Feuerwehr ist aktuell südlich des Muthenhölzles in Neu-Ulm mit einem Großaufgebot im Einsatz. In einer Kleingartenanlage sind am Montagmorgen mehrere Gartenhütten in Brand geraten. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Gut ein halbes Dutzend Hütten sind von dem Brand in der Kleingartenanlage betroffen. Foto: Thomas Heckmann Betroffen sind offenbar ein halbes Dutzend Hütten. Explosionen von mehreren Gasflaschen seien zu hören gewesen, heißt es. Verletzte sind bislang keine bekannt. Es wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr nachalarmiert. Der Einsatz läuft zur Stunde noch. Der Rauch zog in Richtung Wiley weg. Eine Rauchwolke war über der Kleingartenanlage schon von Weitem zu sehen. Foto: Thomas Heckmann Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

