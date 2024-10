Großeinsatz der Polizei an Berufsschule: Halle für Flüchtlinge evakuiert

An der Berufsschule in Neu-Ulm ist es am späten Montagabend (14. Oktober) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. In einer dortigen Halle, in der überwiegend ukrainische Flüchtlinge untergebracht sind, wurde eine bislang unbekannte Substanz versprüht. Vorausgegangen war ein Streit unter den Bewohnern.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 37-Jähriger mit anderen Bewohnern in den Streit verwickelt gewesen sein. Der Grund der Streitigkeit war zunächst unklar. Vom Sicherheitsdienst sei dieser Mann zur Ruhe ermahnt worden. In der Folge sei es wohl zu einer Rangelei gekommen, bei der auch eine bislang unbekannte Flüssigkeit versprüht wurde.

Großeinsatz der Polizei in Neu-Ulm: Einsatzkräfte klagen über Atemwegsreizungen

Weil der Mann behauptet habe, Schwefelsäure dabei zu haben, wurde die Polizei hinzugerufen. Die rückte mit einer Vielzahl an Streifenwagen an. Auch Rettungsdienst und Feuerwehr waren vor Ort. Die Halle wurde geräumt. 91 Menschen wurden in zwei Linienbussen in eine Ersatzunterkunft gebracht. Drei Polizisten, ein Feuerwehrmann sowie zwei Security-Mitarbeiter klagten über Reizungen der Atemwege. Sie mussten kurzzeitig medizinisch betreut werden. Der Rettungsdienst war mit etwa 20 Kräften vor Ort. Unter anderem mit der Schnelleinsatztruppe Betreuung, um die Ersatzhalle herzurichten und die Menschen zu versorgen.

Die Halle in der Ringstraße ist auch am Dienstagmorgen noch gesperrt, weil der Stoff in der Nacht noch nicht bestimmt werden konnte. Messungen der Feuerwehr hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Jedoch sei weiterhin unklar, ob noch eine Gefahr besteht. Es wurden zwischenzeitlich auch Luftproben genommen, die von Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) in München untersucht werden sollen.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der besagte 37-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Schwefelsäure sei nicht aufgefunden worden, auch kein Pfefferspray oder ähnliches, so ein Polizeisprecher. (mit krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.