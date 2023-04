Großeinsatz im Hallenbad: Junge muss im Schulunterricht reanimiert werden

Im Hallenbad Neu-Ulm kollabiert während des Schwimmunterrichts zweier Schulklassen ein Junge. Der Zehnjährige muss reanimiert werden.

Zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst ist es am Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr, im Hallenbad Neu-Ulm in der Kantstraße gekommen. Ein Junge kollabierte während des Schwimmunterrichts, wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilt. Der Zehnjährige soll kurz zuvor noch im Becken gewesen sein, heißt es.

Zehnjähriger muss bei Schwimmunterricht in Neu-Ulm reanimiert werden

Anwesende hätten sofort mit der Reanimation begonnen, die dann von den hinzugerufenen Rettungskräften und einem Notarzt fortgesetzt wurden. Wie es dem Jungen inzwischen geht, ist der Polizei nicht bekannt. Der Zehnjährige wurde unverzüglich in ein Klinikum gebracht.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich nach Angaben der Polizei zwei Schulklassen zum Schwimmunterricht im Hallenbad. Beim Zehnjährigen soll es sich um einen Schüler einer der beiden Klassen handeln. Der Schwimmunterricht sei unverzüglich abgebrochen worden. Hinzugerufene Kriseninterventionskräfte, Lehrpersonal der Schulen und eine Vielzahl an Rettungskräften und Polizeistreifen hätten sich im Anschluss um die Kinder gekümmert. Die Schulen informierten daraufhin die Eltern, die die Kinder vorzeitig vom Unterricht abholen konnten.

Die Hintergründe des Vorfalls sind der Polizei derzeit noch genauso unklar wie der gesundheitliche Zustand des Jungen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten von keinem Fremdverschulden aus. Der Schwimmbetrieb der Schulen wurde für den Vormittag eingestellt, das Hallenbad ist für den öffentlichen Betrieb ab Mittag wieder freigegeben. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun. (AZ)