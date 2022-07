Großkontrolle in Neu-Ulm: Polizei zieht Tuner und Poser aus dem Verkehr

Bei einer groß angelegten Kontrolle der Tuning- und Poserszene in Neu-Ulm wurden zum Teil erhebliche Veränderungen beanstandet. Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Neu-Ulmer Polizei zieht nach einer groß angelegten Kontrolle der Tuning- und Poserszene in ihrem Zuständigkeitsbereich eine "positive Bilanz". Insgesamt seien 20 Fahrzeuge in der extra angelegten Kontrollstraße am vergangenen Freitagabend angehalten und hinsichtlich der Verkehrssicherheit kontrolliert worden. Zum Teil wurden erhebliche Veränderungen an den Fahrzeugen festgestellt und beanstandet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Bei acht Fahrzeugen erlosch aufgrund der getätigten Veränderungen an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis. Drei Autos durften die Kontrollstelle nicht mehr verlassen und wurden so lange sichergestellt, bis ein technisches Gutachten erstellt wurde. Bei einem ausländischen Verkehrsteilnehmer sei zudem bemerkt worden, dass seine Fahrerlaubnis im Bundesgebiet keine Gültigkeit mehr hatte. Ein weiterer Autofahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration festgestellt, die über der 0,5-Promille-Grenze lag.

Gegen die Fahrzeugführer, deren Betriebserlaubnis erloschen war, wurden Bußgeldanzeigen erstellt. Den Autofahrer, der mit seinem Wagen ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auf den alkoholisierten Pkw-Lenker kommt ein erhebliches Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Bei einer der letzten Kontrollen ist laut Polizei ein Autofahrer zu Fuß geflüchtet, nachdem er zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Im weiteren Verlauf kam dieser wieder zu seinem Fahrzeug und soll im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme einen tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Bei seinem Fahrzeug sei festgestellt worden, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. (AZ)