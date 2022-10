Großprojekt am Bahntrog: Jetzt kann der Bau des Leplat-Quartiers beginnen

Lokal Nach jahrelangen Verzögerungen kann der Investor mit dem ersten Bauabschnitt in Neu-Ulm starten. Doch wie viel bleibt von den ursprünglichen Plänen übrig?

Investor Bekir Cam brauchte einen langen Atem. Im Jahr 2013 kaufte er das 10.000 Quadratmeter große Grundstück zwischen Bahntrog und Bahnhofstraße östlich der Reuttier Straße – sozusagen das letzte Puzzleteil von NU 21. Es folgten jahrelange Debatten, Ärger und Verzögerungen, ehe im Herbst 2019 schließlich Bebauungspläne für das Areal beschlossen wurden. Dann kam die Corona-Krise und es hieß wieder: Warten. Doch jetzt kann das Millionen-Projekt beginnen.