Neu-Ulm

vor 48 Min.

Großprojekt: Am Glacis-Park entstehen weitere 114 neue Wohnungen

Am Glacis-Park in Neu-Ulm sollen vier neue Gebäude mit insgesamt 114 Wohnungen entstehen. Die Visualisierung zeigt, wie sie einmal aussehen könnten.

Plus Auf dem Areal östlich der Memminger Straße in Neu-Ulm wird kräftig gebaut. Jetzt steht dort ein weiteres Großprojekt an.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die Grundstücke zwischen Busbahnhof und Glacis-Park in Neu-Ulm sind bei Investoren heiß begehrt. Mehrere Bauvorhaben sind dort in unmittelbarer Nachbarschaft geplant. Für ein Areal an der Turmstraße und am Gedeckten Weg gab es kürzlich einen Wettbewerb, auf dessen Grundlage nun weitergearbeitet wird. Insgesamt sollen dort etwa 114 neue Wohnungen entstehen.

Das steckt hinter dem Bauprojekt am Glacis-Park in Neu-Ulm

Eigentümerin der Grundstücke ist die Ulmer Firma Eberhardt Immobilien, die aktuell unter anderem 100 neue Wohnungen im Wohnquartier Am Weinberg auf dem Oberen Eselsberg baut. Diese sollen laut Homepage des Unternehmens in zwei Jahren bezugsfertig sein. So weit ist das Vorhaben in Neu-Ulm noch nicht, doch in Grundzügen ist es bereits festgezurrt. Der Entwurf des Wettbewerbssiegers Steinhoff Haehnel Architekten aus Stuttgart soll jetzt überarbeitet werden. Nächstes Jahr steht dann der Bebauungsplan an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen