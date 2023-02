Neu-Ulm

Großprojekt an der Reuttier Straße startet: Das tut sich am Leplat-Quartier

Auf dem künftigen Leplat-Quartier östlich der Reuttier Straße in Neu-Ulm beginnen demnächst die Bauarbeiten.

Plus Auf dem Areal zwischen der Bahnhofstraße und den Bahngleisen entsteht in Neu-Ulm das Leplat-Quartier. Was dort im ersten Bauabschnitt geplant ist.

Nach jahrelangem Anlauf geht es nun los: Auf der Brachfläche am Bahntrog in Neu-Ulm rollen demnächst die Bagger an. Dort entsteht das neue Leplat-Quartier, benannt nach der früheren Lederwaren-Fabrik, die sozusagen die Keimzelle des neuen Baugebiets östlich der Reuttier Straße ist.

