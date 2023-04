Großvater soll Enkelin in Neu-Ulm mehrfach sexuell missbraucht haben

Ein 57-Jähriger soll seine damals 14 Jahre alte Enkeltochter mehrfach sexuell genötigt und missbraucht haben. Jetzt muss er sich dafür in Neu-Ulm vor Gericht verantworten.

Die Anschuldigungen wiegen schwer. Ein 57-Jähriger soll seine Enkelin sexuell mehrfach missbraucht haben. Nun wird dem Großvater am Amtsgericht Neu-Ulm der Prozess gemacht. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann mehrere Jahre Haft.

Vorgeworfen werden dem 57-jährigen Angeklagten insgesamt 14 Fälle von sexueller Nötigung sowie sexuellem Missbrauch. Im Zeitraum vom Frühjahr 2022 bis November 2022 habe er regelmäßig Besuch von seiner damals 14 Jahre alten Enkelin bekommen, teilt Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler vorab aus der Anklageschrift mit. Hierbei soll er in mehreren Fällen sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen haben. In sämtlichen Fällen soll der Angeklagte dabei ausgenutzt haben, dass er mit seiner Enkelin alleine bei sich zu Hause in Neu-Ulm war – und niemand dieser helfen konnte.

Großvater muss sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten

Wie die Vorfälle bekannt wurden, war im Voraus der Hauptverhandlung nicht zu erfahren. Der Prozess ist für Donnerstag, 13. April, 13.30 Uhr vor dem Jugendschöffengericht als Jugendschutzgericht angesetzt. Zwei Zeugen sind geladen. Weil es sich beim Angeklagten um einen Erwachsenen handelt, ist das Verfahren als öffentliche Verhandlung vorgesehen. Einzig eine mögliche Befragung der jugendlichen Geschädigten könnte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Bei einer Verurteilung droht dem 57-Jährigen im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. (krom/AZ)