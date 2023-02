Neu-Ulm

vor 2 Min.

Grüne fordern: Neu-Ulm soll den Bau von Familienwohnungen fördern

Die Grünen wollen Bauträger in Neu-Ulm dazu verpflichten, bei Mehrparteienhäusern auch an Wohnungen für Familien zu denken.

Plus Die Grünen schlagen vor, dass in neuen Mehrparteienhäusern eine Mindestquote an familientauglichen Wohnungen entstehen muss. Doch die Idee findet nicht genug Unterstützung.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Steigende Mieten und knapper Wohnraum - Das sind Probleme, denen sich auch Neu-Ulm stellen muss. Die Stadtratsfraktion der Grünen wollte mit ihrem Antrag die Bedingungen für Familien am angespannten Mietmarkt verbessern. Sie forderten: Wenn in der Innenstadt neue Mehrfamilienhäuser gebaut werden, soll eine Mindestanzahl an Mehrzimmerwohnungen vorgeschrieben werden. Warum das Vorhaben im Stadtrat scheiterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen