Neu-Ulm

vor 32 Min.

Grüner und praktischer: Glacis-Galerie wird für 2,5 Millionen Euro umgebaut

Plus Manager Serge Micarelli erzählt, was im Einkaufszentrum am Neu-Ulmer Bahnhof verändert wird und welche Gründe dahinter stecken.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Die Kundschaft soll nicht gestört werden, alle Arbeiten sollen nach Möglichkeit während der Schließzeiten stattfinden – also nachts und an den Wochenenden. Ein halbes Jahr Arbeit hat Centermanager Serge Micarelli eingeplant, nach den Sommerferien 2024 soll die Glacis-Galerie neu gestaltet sein. Im Food Court stehen die größten Veränderungen an, in Summe sollen 2,5 Millionen Euro investiert werden.

In den bald acht Jahren, in denen das Einkaufszentrum am Neu-Ulmer Bahnhof besteht, hat sich nach Micarellis Worten gezeigt: Manches kann praktischer gestaltet werden. Im Food Court im Obergeschoss sollen neue Tische und Stühle angeschafft werden. "Auf den kleinen Tischen ist nicht genügend Platz für zwei Tabletts und die Stühle sind sehr schwer zu bewegen", gibt der Centermanager Beispiele. Auch wer im Gastronomiebereich arbeiten will, soll künftig bessere Möglichkeiten vorfinden: "Es soll Anschlüsse für die Geräte geben." WLAN gibt es in der Glacis-Galerie bereits, im Food Court könnte es künftig einen zusätzlichen praktischen Nutzen bekommen: Gäste könnten Essen und Getränke von den Sitzplätzen aus digital ordern. Das erfordert zwar auch Investitionen von den Wirtinnen und Wirten, doch die würden davon profitieren, ist Micarelli überzeugt: "Die Wartezeiten sinken, die Organisation wird einfacher." Dieser Schritt aber ist noch Zukunftsmusik, anderes steht schon fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen