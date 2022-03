Neu-Ulm

vor 36 Min.

Grundschule Burlafingen: Jetzt könnte es doch noch teurer werden

So könnte der Pausenhof der geplanten neuen Grundschule in Burlafingen einmal aussehen. Das Projekt könnte deutlich teurer werden.

Plus Schon jetzt wird der Neubau der Schule deutlich teurer als vor einigen Jahren noch gedacht. Doch in einem Punkt sind auch die Kontrolleure absolut machtlos.

Von Ronald Hinzpeter

Zur Grundausstattung eines modernen Gebäudeplaners gehört neben allerlei technischen Mitteln derzeit vor allem eines: eine Glaskugel. Da gilt es regelmäßig reinzuschauen und die Kosten zu erahnen. Bei allen größeren öffentlichen Bauvorhaben fällt in jüngster Zeit irgendwann der Satz, angesichts der galoppierenden Baupreisentwicklung gleiche die Kostenschätzung einem Blick in die Glaskugel. Beim Neubau der Grundschule Burlafingen sollte es besser laufen, deshalb hat die Stadt ein Fachbüro zur Projektsteuerung angeheuert. Das hat hauptsächlich dafür zu sorgen, dass am Ende keine bösen Überraschungen drohen. Doch auch das ist offenbar keine Garantie für eine Kostenpunktlandung, wie sich in der jüngsten Bauausschusssitzung zeigte.

