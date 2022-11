Grundschule, Kitas, Straßenbau: Neu-Ulm investiert 48,5 Millionen Euro

Plus Die Stadt Neu-Ulm trotzt der Krise und will 2023 deutlich mehr Geld ausgeben als dieses Jahr. OB Katrin Albsteiger räumt ein: "Die Unsicherheiten sind enorm."

Von Kaufzurückhaltung keine Spur: Trotz oder gerade wegen der anstehenden Rezession will die Stadt Neu-Ulm im nächsten Jahr kräftig investieren. Insgesamt 48,5 Millionen Euro sind im Haushalt 2023 eingeplant, fast sechs Millionen Euro mehr als dieses Jahr. Bei den Bauvorhaben gibt die Stadt sogar 17 Millionen Euro mehr aus. Was die dicksten Brocken bei den Investitionen sind und wie die Stadt mit den enormen Preissprüngen bei Strom und Gas umgeht.