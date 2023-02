Neu-Ulm

Grundstückstausch für Supermarkt in Offenhausen? Das sagt die SPD dazu

Das bereits freigeräumte Areal an der Ecke Ortsstraße/Augsburger Straße (gegenüber Finkbeiner) ist nach Ansicht von Anwohnern ein besserer Standort für einen Supermarkt.

Plus Anwohner schlagen vor, den geplanten Supermarkt in der Ortsstraße an einer anderen Stelle zu bauen. Die SPD hat dazu eine klare Meinung.

Die Ortsstraße in Offenhausen verändert ihr Gesicht. Ein privater Bauträger plant an der Ecke zur Augsburger Straße neue Wohnungen. Auf den zwei zusammenhängenden Grundstücken in der Ortsstraße 12 und 14 will die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen ebenfalls Wohnhäuser sowie einen Supermarkt bauen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner halten einen Grundstückstausch für sinnvoll und haben sich kürzlich in einem offenen Brief an die Stadtspitze sowie die Fraktionen im Stadtrat gewandt. Nach unserer Berichterstattung meldet sich nun die erste Fraktion zu Wort.

