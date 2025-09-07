Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Neu-Ulm: Gruppe schlägt auf Mann in Neu-Ulm ein

Neu-Ulm

Gruppe schlägt auf Mann in Neu-Ulm ein

Erst beleidigten die drei Männer den 66-Jährigen, dann griffen sie ihn körperlich an. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr in Neu-Ulm.
    Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr in Neu-Ulm. Foto: Marijan Murat, dpa (Symolbild)

    In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein 66-Jähriger gegen 21 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Ringstraße in Neu-Ulm aufgehalten, als ihm drei unbekannte Männer begegneten und ihn unvermittelt beleidigten. Als er sich verbal zur Wehr setzte, schlugen diese auf ihn ein und entfernten sich im Anschluss unerkannt.

    Den Geschädigten ließen sie leicht verletzt zurück, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Eine anschließende Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Klärung der Tat führen könnten, unter der Telefonnummer 0731/801-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden