Gruppe schlägt auf Mann in Neu-Ulm ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein 66-Jähriger gegen 21 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Ringstraße in Neu-Ulm aufgehalten, als ihm drei unbekannte Männer begegneten und ihn unvermittelt beleidigten. Als er sich verbal zur Wehr setzte, schlugen diese auf ihn ein und entfernten sich im Anschluss unerkannt.

Den Geschädigten ließen sie leicht verletzt zurück, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Eine anschließende Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Klärung der Tat führen könnten, unter der Telefonnummer 0731/801-0 entgegen. (AZ)