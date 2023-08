Neu-Ulm/Günzburg

vor 32 Min.

Ausgebüxtes Chamäleon in Pfuhl gefunden – Besitzer plant Zoo in Günzburg

Justin Offner hält in seiner Wohnung knapp 40 Reptilien. Ein Chamäleon war kürzlich ausgebüxt und wurde in Pfuhl gefunden. In Günzburg will der 20-Jährige einen Zoo eröffnen.

Von Michael Kroha

Dass das Tierheim Ulm über die sozialen Medien nach Besitzern von aufgefundenen Tieren sucht, ist eigentlich nichts Besonderes. Dass es sich beim Fundtier aber um ein Reptil handelt, gilt aber als äußerst selten. Vergangene Woche war ein Chamäleon abgegeben worden, das im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl entdeckt wurde. Wie kann das sein, fragte sie so mancher, der davon mitbekam. Das Kriechtier ist inzwischen wieder bei seinem Besitzer: Justin Offner hatte bereits akribisch nach seinem "Poppi" gesucht. Der 20-Jährige lebt zusammen mit seiner Freundin und circa 40 Reptilien in einer Wohnung in Offenhausen. Bald will er in seiner Heimatstadt Günzburg einen Zoo eröffnen – mit circa 200 Tieren, darunter Schlangen und Krokodile.

Es ist schwül, beinahe tropisch in dem 16 Quadratmeter großen Zimmer, dabei hat es draußen lediglich 15 Grad und die Heizung ist aus. Die Wärme erzeugen lediglich die Lampen in den 15 Terrarien, erklärt Offner, als er unserer Redaktion das Zuhause seiner Kriechtiere in der Heinrich-Heine-Straße zeigt. Von dort ist auch sein Chamäleon entwichen.

