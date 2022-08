Polizeieinsatz mit SEK: Drogen-Razzia in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg

Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion kommen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Alle Beschuldigten sind aber schon wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittler hatten es im April dieses Jahres bereits angedeutet, jetzt erfolgte der Zugriff: Bei einer Razzia im Betäubungsmittelmilieu am Dienstagmorgen wurden mehrere Wohnungen in Bayern und Baden-Württemberg durchsucht, unter anderem in Krumbach. Federführend war die Neu-Ulmer Kriminalpolizei. Beteiligt waren aber auch Spezialeinsatzkräfte. Sichergestellt wurden nach eigenen Angaben der Ermittler diverse Drogen, scharfe Munition, eine Vielzahl an Handys und andere Speichermedien.

Die groß angelegte Durchsuchungsaktion in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu, Heidenheim und Alb-Donau war demnach eine Folgemaßnahme eines Einsatzes im April. Damals waren bereits Wohnungen in den Landkreisen Neu-Ulm und Heidenheim durchsucht und mehrere Tatverdächtige festgenommen worden.

Drogen-Razzia in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg: Beschuldigte wieder entlassen

Durch Folgeermittlungen sei es gelungen, weitere Tatverdächtige zu identifizieren. Die Vorwürfe reichen vom einfachen Besitz bis zum gewerbsmäßigen Handel treiben mit Betäubungsmitteln. Da den Ermittlern Hinweise vorlagen, dass die Verdächtigen bewaffnet sein könnten, erfolgte der Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte. Fast alle Verdächtigen würden zu den Vorwürfen stehen, heißt es. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beschuldigten wieder entlassen.

Rauschgift Drogen-Razzia Neu-Ulm Kiloweise Drogen wurden bei Durchsuchungen in den Landkreisen Neu-Ulm und Heidenheim sichergestellt.

Beim Einsatz im April wurden, wie damals berichtet, insgesamt 36,5 Kilogramm Marihuana, etwa 250 Gramm Amphetamin und circa 50 Gramm Kokain aus dem Verkehr gezogen. Zudem seien drei Männer festgenommen worden, die anschließend in Untersuchungshaft kamen. Nähere Angaben zu den Personen machten die Ermittler damals nicht, weil wohl noch nicht alle Verdächtigen gefasst waren. (AZ/krom)

