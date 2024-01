Bauernproteste am Montag in der Region: Diese Bilanz zieht die Polizei

Soweit alles weitestgehend friedlich. Die Ulmer Polizei aber vermeldet einen krasseren Vorfall: Ein Mann soll mehrfach in Richtung eines Traktorkonvois geschossen haben.

Es war jede Menge los am Montag in der Region. Landwirte blockierten mit ihren Traktoren zahlreiche Straßen. Stellweise war kein Durchkommen mehr. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sprach bereits am Abend von einem weitestgehend friedlichen und störungsfreien Verlauf. Am Dienstagmorgen nun liegt eine Bilanz der Protestaktion am 8. Januar vor.

Demnach betreute das Präsidium mit Sitz in Kempten im gesamten Zuständigkeitsbereich zwischen Donau und Bodensee 73 Versammlungen. Hiervon waren 66 nicht angemeldet. Insgesamt waren daran etwa 6850 Protestteilnehmer mit etwa 4620 Fahrzeugen beteiligt.

Bauernproteste im Raum Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu: Vereinzelt zeigen sich Protestteilnehmer unkooperativ

Zum Großteil seien die Versammlungen friedlich und störungsfrei verlaufen. Vereinzelt aber habe die Polizei unkooperative Protestteilnehmer verzeichnen müssen. Hier seien die Beamten aber konsequent gegen die betroffenen Personen vorgegangen, heißt es. Nach aktuellem Stand wurden 45 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darunter fallen unter anderem Verstöße nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz, Nötigungen und andere Delikte.

Im Bereich Burgau und Günzburg versuchten laut Polizei mehrere Protestteilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf die A8 aufzufahren, um den Verkehr zu beeinträchtigen. Dies habe die Polizei aber verhindern können. Auf Höhe Leipheim, ebenfalls auf der A8, seien in Richtung München mehrere LKW nebeneinander gefahren und hätten ihre Geschwindigkeit auf etwa 30 km/h verringert. Die Laster konnten durch Streifen aufgenommen und von der Autobahn abgeleitet werden.

Mann nimmt Zaunlatte in Hand: Vorfall an der A7 bei Altenstadt

Ein Protestteilnehmer soll im Bereich der A7-Anschlussstelle Altenstadt sich gegenüber der Polizei aggressiv verhalten haben. Er soll gar eine Zaunlatte in die Hand genommen haben, um seinen Stimmungszustand zu veranschaulichen. Die Situation aber hätten die Beamten vor Ort beruhigt können. Die Personalien dessen Mannes seien festgestellt worden und ein Verfahren wegen Bedrohung gegen ihn wurde eingeleitet.

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnete in seinem Zuständigkeitsbereich im Laufe des Montags fast 40 unangemeldete Versammlungen an unterschiedlichen Örtlichkeiten. Besonders betroffen waren auch hier die Anschlussstellen zu den Autobahnen A7 und A8 sowie der Bundesstraßen B30 zwischen Biberach und Ulm sowie die B311 bei Erbach. Eine Blockade nahe der A7-Anschlussstelle bei Langenau wurde durch die Versammlungsbehörde mit Auflagen belegt. Drei Traktoren mussten im Anschluss von ihren Besitzern entfernt werden. Diese hatten die Zufahrtsstraße zu einer Spedition blockiert. Später war die Zufahrt nochmals kurzzeitig blockiert worden, heißt es.

Mann schießt in Gruibingen auf Traktor-Konvoi

Bei Gruibingen im Kreis Göppingen begab sich demnach ein Mann gegen 13 Uhr vor sein Wohnhaus in Hauptstraße und schoss mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in Richtung eines vorbeifahrenden Traktor-Konvois. Gegen 13.00 Uhr begab sich der Mann vor sein Wohnhaus in der Hauptstraße. Eine Zeugin beobachtete das und verständigte die Polizei. Die nahm den 34-Jährigen nach eigenen Angaben widerstandslos fest. Bei einer Durchsuchung konnten weitere Schreckschusswaffen, Schreckschusspatronen, ein Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Verletzt wurde niemand. Der Mann soll sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und wurde von einem Arzt untersucht. Er befindet sich seither in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an. (AZ/krom)