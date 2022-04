Welche Maischerze sind erlaubt? Polizei warnt vor Straftaten in der Freinacht

Die Nacht zum 1. Mai am Wochenende gilt als "Freinacht", wo der Brauchtum auch Scherze erlaubt. Doch die Polizei warnt davor, dass ein jeder Spaß sein Ende hat.

Es gab sie schon immer und es wird sie vermutlich auch in diesem Jahr wieder geben: Maischerze in der sogenannten Freinacht. Doch die Polizei hebt den Finger und warnt: Ja zum Brauchtum, aber nein zu Straftaten. Brauchtum dürfe nicht als Deckmantel für die Begehung von Straftaten missbraucht werden, so die Ordnungshüter. Aufgrund der Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie waren die Vorfälle zwar die vergangenen Jahre zurückgegangen. Jetzt, wo wieder so gut wie alles erlaubt ist, darf davon ausgegangen werden, dass sich das ändert.

Doch auch mit Corona hatte es im vergangenen Jahr Maischerze gegeben. Auch welche, die die Polizei auf den Plan riefen. So wurden beispielsweise in Illertissen in der Bruckhofstraße falsche Straßenmarkierung angebracht, die dann wieder entfernt werden mussten. Mit weißer Farbe waren zwei Zebrastreifen, Parkflächenmarkierungen und ein Geschwindigkeitspiktogramm aufgemalt worden. Es erweckte durchaus den Anschein, als ob sie tatsächlich echt wären. Da sich ein Zebrastreifen aber in einem Kurvenbereich befand und dort eine Gefahrensituation nicht ausgeschlossen werden konnte, so die Polizei damals, wurden sie wieder entfernt. Ein erheblicher Aufwand. Als Schaden wurden 1000 Euro angegeben.

Teure "Maischerze" im Alb-Donau-Kreis: Schaden von 10.000 Euro angerichtet

Deutlich teurer fiel ebenfalls im vergangenen Jahr ein vermeintlicher Maischerz im Alb-Donau-Kreis aus. In Ortsteilen von Allmendingen wurden zahlreiche Verkehrsschilder, Bushaltestellen, Stromkästen, Zigarettenautomaten, Schaufenster und andere Gegenstände mit Farbe besprüht. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Auch Verkehrsschilder und Leitpfosten wurden entwendet. Im Verdacht hatten die Ermittler vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren.

Schon etwas länger her, im Jahr 2016, war im Innenhof an der Realschule in Burgau eine Außenwand und der gläserne Eingangsbereich des Pausenhofs mit schwarzer Farbe beschmiert worden. Der Schaden wurde auf zu 2000 Euro geschätzt. Dafür verantwortlich war laut Polizei eine damals 17-Jährige.

Im Jahr darauf, 2017, sorgten vertauschte Ortsschilder in der Region für Verwirrung: In Leipheim hing plötzlich das Ortsschild der Universitätsstadt Ulm, Stadtteil Unterweiler. Das Leipheimer Ortsschild wurde in Gundelfingen wieder gefunden. Wo allerdings das Gundelfinger Ortsschild abgeblieben war, war nicht bekannt.

Maibaum-Aufstellen: Wissenswertes über die Tradition 1 / 9 Zurück Vorwärts Aufstellen: Traditionell wird der Maibaum von Hand mithilfe von gestaffelt langen Stangen (Schwalben) aufgestellt. Es wird aber oftmals auch technische Hilfe (zum Beispiel Autokran, Gabelstapler, Traktoren, Winden) in Anspruch genommen.

Brauchtum: Das Aufstellen eines bis auf den Wipfelbuschen entasteten und entrindeten, mit Kränzen und Bändern behangenen Maibaums bürgerte sich seit dem 16. Jahrhundert in Bayern ein. Erst im 18. Jahrhundert bildete sich die besonders für Oberbayern typische Form des bis zu 40 Meter hohen Maibaumes heraus, der auf mehreren Querleisten ausgeschnittene und bemalte Bildzeichen der Gewerbe oder seltener der wichtigen Baulichkeiten des Dorfes zeigt.

Erste Erwähnung: Das erste schriftliche Zeugnis über einen Maibaum stammt nicht etwa aus Bayern, sondern ist ein Ratsprotokoll aus dem Jahr 1224 aus der niederrheinischen Stadt Aachen.

Höhe: Wichtig im Vergleich mit den Nachbarorten ist die Höhe des Baumes. Teilweise ragen sie bis zu 40 Meter in die Höhe. In der Regel haben die Maibäume eine Länge zwischen 25 und 35 Metern.

Kranz: Kränze werden gewöhnlich an Bändern aufgehängt, schweben rings um den Stamm und sind ihrerseits oft mit flatternden Bändern in den Landesfarben geziert. Aus dem gleichen Material wie die Kränze werden die Girlanden gefertigt.

Nachtwache: Wichtig, vor allem in der Nacht zum 1. Mai. Wird der Baum nicht bewacht, dürfen Diebe ihn entführen. Das Maibaume-Stehlen ist ein oft ausgeübter Brauch.

Rauten: Die weiß-blauen Rauten aus dem bayerischen Wappen finden sich auf vielen Maibäumen.

Schandbaum: Scheitern nach einem Diebstahl die Verhandlungen und wird der Baum nicht ausgelöst, stellen ihn die neuen Besitzer als Schandmal für den Nachbarn auf.

Zunftzeichen: Auf ihnen werden die im Ort ansässigen Gewerbe und Betriebe dargestellt. Das Wappen der aufstellenden Vereine ist ebenfalls oft am Baum zu sehen.

Die traditionelle Freinacht werde zu allerlei Streichen benutzt, die nur allzu oft über das Brauchtum und über das erlaubte Maß hinausgehen, so die Polizei. Galt das Wegräumen von Pflanzenkübeln, Gartenmöbeln und -türchen bislang als ein "probates Mittel" um sich vor den Mai-Streichen zu schützen, reiche das mittlerweile nicht mehr aus. Kinder und Jugendliche – teilweise sogar in Begleitung der Eltern – würden durch Wohngebiete streifen und Gegenstände mit Toilettenpapier oder Rasierschaum verschandeln.

Deutlich gravierender aber seien meist Jugendliche, die – oftmals alkoholisiert– in der Nacht unterwegs sind und das Brauchtum zur Begehung von Straftaten missbrauchen.Was einst originell und witzig erschien, scheint heute vielen zu langweilig zu sein. Nach den Einschränkungen zu Pandemie-Zeiten dürfte jetzt die Freude über die Lockerungen und über die Möglichkeiten groß sein. In "Vor-Corona-Zeiten" sei eine Vielzahl von Straftaten registriert worden. Dominierend seien im Jahr 2019 Sachbeschädigungen gewesen, aber auch Brandlegungen sowie Diebstahlsdelikte.

Maischerze in der Freinacht: Polizei appelliert an die Eltern

Die Polizei warnt aber - folgendes seien "garantiert keine Scherze": Wer Kanaldeckel aushebt oder Seile über die Fahrbahn spannt, gefährde absichtlich und rücksichtslos Gesundheit und Leben von Unbeteiligten. Auch in diesem Jahr wolle die Polizei daher entsprechende Verstöße konsequent verfolgen. Die Ermittler würden kein Auge zudrücken. Die Nacht zum 1. Mai sei kein "Ausnahmetag". Doch auch solle das Brauchtum keinesfalls unterbunden werden. Vielmehr werde an die Eltern appelliert: Diese sollen mit ihre Kinder aufklären, dass auf den ersten Blick noch lustigen Späße zu erheblichen zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen führen können.

Die Polizei wendet sich auch mit einer Bitte an die Menschen: Wer "Maischerze" beobachtet, die über das erlaubte Maß hinausgehen und somit Straftaten darstellen, dürfe sich an die örtlich zuständige Dienststelle oder den Polizeinotruf unter der Telefonnummer 110 wenden.