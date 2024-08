Zugstrecke zwischen Ulm und Augsburg aktuell gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Ulm und Augsburg ist am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, wegen eines Rettungseinsatzes zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Burlafingen gesperrt worden. Betroffen waren sowohl Nah- als auch Fernverkehrszüge. Wie lange die Sperrung noch anhält, war zunächst unklar. Voraussichtlich noch bis mindestens 11.30 Uhr, so ein Polizeisprecher. Am Bahnhof in Günzburg warteten Dutzende Fahrgäste, bis die Gleise wieder freigegeben werden. Andere reisten zurück nach Augsburg. (AZ/phils)