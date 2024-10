Neu-Ulm/Offingen Gute Laune beim „Käpselesfeschd“ in Pfuhl zugunsten der Hochwasseropfer in Offingen

Trotz herbstlicher Bedingungen fühlte sich die Erstauflage des Charity-Events in Pfuhl wie ein gemütlicher Sommerabend an. Das lag auch am Zweck des Fests, vor allem aber an der musikalischen Unterhaltung.