Neu-Ulm

Gute Nachrichten für Evobus: Setra liefert 50 neue Busse aus

Gute Nachrichten für Evobus in Neu-Ulm: Allein 15 solcher Setra Doppelstockbusse für die Mosel-Region wurden jüngst ausgeliefert.

Plus Das Reisebusgeschäft liegt weiter wegen der Pandemie brach. Der Einsatz der Ulmer Marke Setra im Linienverkehr hält das kriselnde Werk in Neu-Ulm zumindest etwas über Wasser.

Von Oliver Helmstädter

Um aus der Kurarbeit zu kommen, bräuchte Evobus mehr solche Aufträge: Die Scherer Reisen Omnibus Gesellschaft hat 15 neue Setra Doppelstockbusse in ihren Fuhrpark aufgenommen. Über 400.000 Euro kostet so ein Fahrzeug, wenngleich Daimler Truck offiziell keine Summen kommuniziert. Sechs Millionen Euro Umsatz sind für das krisengeschüttelte Reisebuswerk in Neu-Ulm jedoch kein Pappenstiel.

