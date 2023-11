Halbe Stunde nicht da: Verschlossenes Fahrrad an der Herdbrücke gestohlen

Eine halbe Stunde lang stand sein Fahrrad abgesperrt an der Herdbrücke in Neu-Ulm. Als er zurückkam, war es weg. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In Neu-Ulm in der Marienstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Fahrraddiebstahl gekommen. Der Geschädigte stellte nach Polizeiangaben sein verschlossenes Fahrrad an der Herdbrücke gegen 16 Uhr ab. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, habe er feststellen müssen, dass sein Fahrrad samt Schloss entwendet wurde. Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)