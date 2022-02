Neu-Ulm

vor 49 Min.

Hallenbad Neu-Ulm erweitert Öffnungszeiten: Frühschwimmen wieder möglich

Plus Im Hallenbad in Offenhausen ist das Frühschwimmen nach gut zwei Jahren wieder möglich. Einen Wermutstropfen gibt es aber vor allem die kleinsten Wasserratten.

Von Michael Kroha

Große Freude bei Frühaufstehern und Wasserratten, denn ziemlich lange mussten sie darauf warten: Im Neu-Ulmer Hallenbad ist nach gut zwei Jahren Durststrecke jetzt wieder das Frühschwimmen möglich. Das war mit Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Zum letzten Mal angeboten wurde das morgendliche Sporttreiben am 13. März 2020. Es ist aber nicht die einzige Veränderung rund um das Bad in der Kantstraße in Offenhausen.

