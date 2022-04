Haltesteige am Neu-Ulmer Busbahnhof werden umbenannt

Buchstaben statt Zahlen: Die Bussteige am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) in Neu-Ulm bekommen neue Bezeichnungen. Das ist der Grund für die Änderung.

Die Stadt Neu-Ulm baut die dynamische Fahrgastinformation (DFI) an den Bushaltestellen im Stadtgebiet aus. Über die digitalen Anzeigen erfahren die Fahrgäste aktuell und minutengenau, wann der nächste Bus kommt. Dies ist auch bereits am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) der Fall. Die Tatsache, dass sowohl die Bahngleise am Bahnhof als auch die Bussteige am ZUP mit Zahlen gekennzeichnet sind, sorgt jedoch für Irritationen. Denn für die Fahrgäste ist bei der Anzeige auf dem TFT-Monitor nicht erkennbar, ob es sich beispielsweise um das Bahngleis 1 oder den Bussteig 1 handelt. Daher werden die ZUP-Bussteige jetzt umbenannt.

Statt mit Zahlen werden sie ab sofort mit Buchstaben gekennzeichnet. Die Umbenennung soll jedoch nicht nur für mehr Klarheit bei den Fahrgästen sorgen. Positiver Nebeneffekt ist laut Stadtverwaltung auch, dass durch die Umbenennung das Erscheinungsbild des ÖPNV in der Doppelstadt Ulm/Neu-Ulm vereinheitlicht wird. Denn das Ziel beider Städte sei es, alle Bushaltesteige einheitlich mit Buchstaben zu kennzeichnen.

Die neue Benennung der Haltesteige am ZUP in Neu-Ulm:

Bussteig 1 wird zu Bussteig A

Bussteig 2 wird zu Bussteig B

Bussteig 3 wird zu Bussteig C

Bussteig 4 wird zu Bussteig D

Bussteig 5 wird zu Bussteig E

Bussteig 6 wird zu Bussteig F

Bussteig 7 wird zu Bussteig G

Bussteig 8 wird zu Bussteig H

Auch die Beschriftung an den jeweiligen Wartehallen wird analog der Beschilderung geändert. Die Neubenennung erfolgt in diesen Tagen und ist ab sofort gültig.

Dynamische Fahrgastinformationen geben an Haltestellen in Echtzeit an, wann der nächste Bus kommt. Auch aktuelle Informationen wie beispielsweise Störungen im Betriebsablauf oder Verspätungen werden hier dargestellt. Im Neu-Ulmer Stadtgebiet gibt es bereits an den Haltestellen Petrusplatz, Rathaus, Meininger Allee und am ZUP DFI. Weitere Anzeigen sollen in den kommenden Jahren folgen. Aus- oder umgerüstet werden dann beispielswese auch die Haltestellen Petrusplatz, Hochschule, Memminger Straße, Donaubad, Riedstraße, Steubenstraße, Danziger Straße und Fachoberschule.

Ein weiterer Ausbau ist in den Neu-Ulmer Stadtteilen geplant

Die Finanzierung dieser Anzeigen übernehmen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU). Angezeigt werden neben den SWU-Linien auch die Linien der anderen teilnehmenden Verkehrsunternehmen. In einem weiteren Ausbauschritt werden dann auch die Neu-Ulmer Ortsteile mit DFI-Anzeigen ausgestattet. Dies geschieht im Rahmen der staatlich geförderten DFI-Initiative von Ding (Donau-Iller-Nahverkehrsverbund). So wird es dann beispielsweise auch an Haltestellen in Burlafingen, Finningen, Gerlenhofen, Holzschwang oder Reutti DFI geben. (AZ)