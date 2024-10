Hat Klassik eine dunkle Seite: „The Dark Tenor“ überrascht mit eigenen Interpretationen

Die Maske ist schon lange Geschichte, Billy Andrews hat sich nicht nur mit bürgerlichem Namen geoutet. Das Konzept „Rock meets Classic“ ist ja per se ein Magnet für unterschiedlichste Alters- und Gesellschaftsgruppen. Welches der Genres dominieren mag, liegt oft im Ermessen des Künstlers. Für „The Dark Tenor“ alias Billy Andrews erscheint eine solche Differenzierung obsolet. Beim zweistündigen Konzert in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena am vergangenen Mittwoch zeigte der Sänger seine virtuosen Grenzgänge zwischen vermeintlich ernster- und Popmusik.

Feuershow umrahmt das Rock-Klassik-Konzert

Bereit beim dritten Song hatte der US-amerikanische Staatsbürger, der jedoch in Deutschland aufwuchs und unter anderem Mitglied des Dresdner Kreuzchores war, das Publikum aus den Sitzen gerissen. Natürlich trug auch die grandiose Feuershow ihren Teil dazu bei, doch das wahre Feuerwerk lag in der Kraft und Dynamik des stimmlichen Auftritts. Im Background beobachtet von einem Pop-Art-Portrait Beethovens, farblich nuancierend und natürlich stets passend zu Melodie und Rhythmus – der Meister der Klassik dürfte die Performance sicherlich als gelungen empfunden haben.

Die ersten Handylampen leuchteten bei Bitter Sweet Symphony, gefolgt von sphärischen Klängen, alternierend mit massivem Beat und begleitet von durchdringenden Lichtblitzen. Dazu die ausgebildete Stimme des Tenors, voluminös und ausdauernd. „Darker Hearts“, so Andrews, habe er als ersten Song unter einem eigenen Plattenlabel veröffentlicht; beim bisherigen Vertragspartner sei das nicht möglich gewesen. E-Gitarre, E-Piano und Schlagzeug wurden temporär ergänzt durch eine Melodika (!) und ein Cello. Dieses hatte es in sich: Entstanden aus Maisstärke in einem 3D-Drucker, hört es auf den Namen Poppy („bei Hitze wird Popcorn draus“).

Zum Finale gibt es die Europahymne

In der Folge schnell wieder Streicheleinheiten für das Gemüt: Raise Me Up, glockenklar, Gänsehaut Feeling. No Sleep als Eigenkomposition; verbirgt sich hinter dem kräftigen Timbre und all den Vibes nicht Puccinis Nessun Dorma aus der Oper Turandot? Bach, Beethoven und Mozart sind natürlich auch für Andrews der Maßstab der klassischen Musik, die er nach eigenem Bekunden „einfach geil findet“ – im Übrigen genauso wie Rock. Gar zahm kam das Heideröslein daher, der in Noten gewordene Albtraum pubertärer Schülerinnen und Schüler im Musikunterricht. Zum Schluss dann das mutmaßlich bekannteste Stück des dunklen Tenors, die Ode an die Freude, besser bekannt als inoffizielle Europahymne. Das Publikum erwies sich als überraschend textsicher, nicht nur bei der schönen Zeile „alle Menschen werden Brüder“.