Vermisster Mann aus München wird bei Hausen schlafend im Wald gefunden

Zeugen entdecken in einem Waldstück bei Hausen einen schlafenden Mann. Der war von seinen Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

Einen Vermissten hat die Polizei am Samstag in einem Waldstück im Stadtteil Hausen gefunden. Zeugen meldeten sich gegen 17 Uhr bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm und teilten mit, dass sich in dem Forst eine schlafende Person aufhalte. Die Beamten trafen an der beschriebenen Stelle einen 31-Jährigen an.

Vermisster wird in Neu-Ulm seinen Angehörigen übergeben

Nach Abgleich seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann im Bereich München vermisst wurde und deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 31-Jährige wurde zur Inspektion nach Neu-Ulm gebracht und konnte seinen Angehörigen wohlauf übergeben werden. Wie es ihn nach Hausen verschlagen hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Der Mann sei jedoch bereits mehrfach als vermisst gemeldet worden. (AZ)