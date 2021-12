Haushalt: Wofür Neu-Ulm 2022 Geld ausgibt - und wo es herkommt

Plus So ganz einfach war es nicht, den Etat der Großen Kreisstadt aufzustellen, doch der sieht besser aus als erwartet. Dennoch gibt es für den Stadtrat Gründe, unzufrieden zu sein.

Nein, Vergnügungssteuer konnte niemand einkassieren, der sich mit dem Jahresetat 2022 der Stadt Neu-Ulm befassen musste. So formulierte es Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) bei der Stadtratssitzung, in der das Zahlenwerk dennoch problemlos abgesegnet wurde. Und: Eigentlich sieht es deutlich besser aus, als noch vor wenigen Wochen befürchtet. Allerdings gibt es einige Dinge, die nicht wenigen Stadträten noch Bauchschmerzen bereiten.