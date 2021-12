Neu-Ulm

18:15 Uhr

Heftige Kritik an Corona-Vorgehen: So reagiert das Neu-Ulmer Landratsamt

Plus Ein Vater und Kampfsportlehrer äußerte heftige Kritik an der Vorgehensweise des Neu-Ulmer Gesundheitsamts in Sachen Corona-Quarantäne. Das Landratsamt räumt Fehler ein.

Von Michael Kroha

Als "einfach lächerlich" beschrieb Christian Kronmüller das Vorgehen des Neu-Ulmer Gesundheitsamtes: Nachdem sein Sohn positiv auf das Coronavirus getestet worden war, mussten Kontaktpersonen tagelang auf eine Benachrichtigung warten. Der Kampfsportlehrer aus Gerlenhofen legte Beschwerde beim Neu-Ulmer Landratsamt ein, um die Missstände offen zu legen. Von der Behörde war nun eine Stellungnahme zu bekommen, wie es dazu kommen konnte - und was unternommen wurde, damit Ähnliches künftig nicht mehr passiert.

