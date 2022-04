Drogen-Razzia der Polizei mit SEK im Raum Neu-Ulm und Heidenheim

In den Landkreisen Neu-Ulm und Heidenheim kam es zu größeren Polizeieinsätzen mit Spezialkräften. Personen seien festgenommen worden. Es geht um Rauschgift.

An mehreren Orten in der Region rund um Ulm hat es in der Nacht auf Freitag Razzien der Polizei gegeben. Das bestätigt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu den Hintergründen hatten sich die Ermittler erst bedeckt gehalten.

Am Vormittag gegen kurz nach 9 Uhr gaben sie dann doch eine Pressemitteilung heraus: Demnach sei es am Donnerstag in den Nachmittags- und Abendstunden zu mehreren Polizeieinsätzen mit Festnahmen in den Landkreisen Neu-Ulm und Heidenheim gekommen.

Drogen-Razzia im Raum Neu-Ulm und Heideheim: Polizei nimmt mehrere Männer fest

Es soll sich dabei um einen geplanten Einsatz der Neu-Ulmer Kriminalpolizei gehandelt haben, dem bereits länger andauernde Ermittlungen vorausgingen. Hintergrund der Festnahmen sei ein Betäubungsmittelverfahren. Es seien auch Spezialkräfte zum Einsatz gekommen, die mehrere Männer festnahmen.

Da die Ermittlungen derzeit noch andauern, könne die Neu-Ulmer Kripo keine weiteren Details zum Verfahren bekanntgeben. Erst am Montag könnten wohl weitere Hintergründe folgen. Auch auf Nachfrage hielt sich ein Polizeisprecher bedeckt. (AZ)