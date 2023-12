Neu-Ulm

vor 15 Min.

Heilig-Kreuz in Pfuhl feiert 50 Jahre: Bischof Meier würdigt Kirchenbauer

Bischof Bertram Meier (Mitte) feierte am Samstag unter anderem mit Stadtpfarrer Karl Klein (links daneben) und dem ukrainischen Pfarrer Andriy Pizo (rechts daneben) in Pfuhl den 50. Geburtstag der Kirche Heilig-Kreuz.

Die Kirchengemeinde Heilig-Kreuz in Pfuhl hat am Abend vor Heilig Abend den 50. Geburtstag ihres Gotteshauses gefeiert. Der Bischof erinnerte dabei an einstige "Pfeiler" des Kirchenbaus.

