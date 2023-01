"Herber Verlust" für den Wochenmarkt: Der Kaffee-Stand kommt nicht mehr

Plus Auf dem Neu-Ulmer Wochenmarkt wird künftig die Ape mit dem Caffè del Mercato fehlen. Im Rathaus ist man "extrem traurig". Wie geht es jetzt weiter?

Auf der Internetseite der Stadt Neu-Ulm wird er unter den Marktbeschickern noch aufgeführt. Doch bei Stammgästen hat es bereits die Runde gemacht: Der bei Kaffee-Fans beliebte Stand mit einer Ape im Herzen wird künftig nicht mehr beim Wochenmarkt auf dem Petrusplatz stehen. Betreiber Thomas Albrecht sagt: "Es ist schlichtweg nicht mehr möglich." Nicht nur im Rathaus ist man darüber "extrem traurig". Wie geht es nun weiter?