Exklusive Verkaufsaktion: Hier gibt es Werke von Beuys und Richter

Kunstmäzen Werner Schneider trennt sich von einem großen Teil seiner Sammlung. Die aktuelle Ausstellung im Venet-Haus zeigt ein breites und exklusives Angebot.

Es tue schon ein bisschen weh, gibt Werner Schneider zu. Er trennt sich nun von einem Teil seiner gesammelten Kunst, damit sie nicht im Depot verschwindet. Kunst solle gesehen werden, meint Schneider. Deshalb sind im Kunstraum Werner Schneider im Venet-Haus nun bis zum 1. September Werke aus der Sammlung des Mäzens zu sehen und zu erwerben.

Wertvollstes Stück in der Verkaufsausstellung ist die überlebensgroße weibliche Plastik "Lange Dünne" des Tiroler Bildhauers und Kunstprofessors Walter Nagl (Preis: 45.000 Euro), von dem auch stilistisch sehr klare und eindrucksvolle Köpfe zu sehen sind. Im Vergleich dazu Schnäppchen: Arbeiten des in Nairobi geborenen und in Günzburg arbeitenden Bildhauers Terence Carr für 1000 Euro oder Werke des bedeutenden US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Mel Ramos. Beeindruckend, aber viel Platz fordernd ist eine fast zwei Meter breite nächtliche Landschaft des Allgäuer Künstlers Sven Kroner. Faszinierend sind die fotorealistischen Elemente in den surrealistischen Werken des Norwegers Kristian Evju aus dem Jahr 2015. Aus Schneiders New Yorker Zeit stammen einige skurril-überraschende Werke, so das 2011 aus Socken und Acryl geschaffene "Coffee & Toast Socken" des in Brooklyn arbeitenden Aaron Johnson, der auch im Museum of Modern Art in New York vertreten ist, oder Lydia Venieris "Planet Deer in Forest Fire". Joseph Beuys, Menno Fahl, Enrico Bach, Barbara Husar, A. R. Penck, Gerhard Richter (mit einem das bombardierte Köln am 14. Februar 1945 zeigenden Werk aus der Bridges-Serie) – die Ausstellung ist ein "Who's Who" der Kunst der zweiten Hälfte des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts.

Darum will Werner Schneider verkaufen

Etwa 500 Werke – Gemälde und Skulpturen vor allem – wird Schneider auf den Markt bringen. Er sammelte sie während seiner beruflichen Laufbahn und auf Reisen, stattete immer wieder die weißen Wände hinzugekommener neuer Büros seiner sich stets vergrößernden Insolvenzverwaltungs-Firma aus. Zum Entschluss, etwa ein Drittel seiner Sammlung zu verkaufen, brachte Schneider der Umstand, dass das Landratsamt zu Beginn des kommenden Jahres als Hauptmieter ins Venet-Haus einziehen wird, dessen Büroräume reich mit Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. und aus dem 21. Jahrhundert ausgestattet sind. Das Landratsamt hat nur einen sehr kleinen Kunst-Etat. So gab es zwei Alternativen: viele Objekte in Kisten einzulagern oder sie zu verkaufen. Ein Katalog all der angebotenen Werke entsteht gerade.

Viele Erinnerungen seien beim Hängen der Werke hochgekommen, erzählt Werner Schneider. Momente in New York zum Beispiel, und Gefühle, die damals kaufentscheidend gewesen waren. Aber er berichtet auch vom belustigenden Augenblick, als ein mehrschichtiges und in seiner Wirkung spannendes Acryl-Werk aus einer Kiste geholt wurde, dessen Signatur niemand lesen konnte, und von dem er tatsächlich nichts weiß – nicht Künstler, nicht Entstehungsjahr, nicht, wo er es gekauft hatte. Ein anrührender Moment entsteht, als ein Besucher der Vernissage ankündigt, eine Summe in Höhe von 50 Prozent des Verkaufserlöses des Abends zugunsten des internationalen Hilfswerkes Concordia Sozialprojekte zu spenden, dessen Kuratoriumsvorsitzender Schneider ist.