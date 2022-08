Hier wachsen tatsächlich Wassermelonen - eine Premiere im Kreis Neu-Ulm

Lokal Es ist eine Premiere im Kreis Neu-Ulm: Zum ersten Mal überhaupt gelingt es, Wassermelonen in der Region anzubauen und zu verkaufen. Ein Besuch vor Ort.

Wer von Burlafingen kommend nach Steinheim fährt, dem ist der aus Einmalpaletten gebastelte Verkaufsstand kurz vor dem Ortseingang sicherlich schon aufgefallen. "Steinheimer Melonen" ist groß darauf zu lesen - "erntefrisch, regional, lecker". Manch einer rieb sich womöglich verwundert die Augen. Wassermelonen hier in der Region? Ja, tatsächlich. Ein 17-Jähriger aus dem Neu-Ulmer Stadtteil hat sich ausprobiert - mit Erfolg. Und offenbar ein Novum im Kreis Neu-Ulm. Wenngleich dieses Natur-Kunststück nicht nur dem jungen Landwirt-Azubi in diesem Jahr zum ersten Mal gelungen ist.