Neu-Ulm

vor 10 Min.

Hilfe für Erdbebenopfer aus Neu-Ulm ist unterwegs

Plus Ohne Pause werden in Neu-Ulm Hilfsgüter in Lastwagen gepackt. Dabei schwingen die schrecklichen Nachrichten aus der Türkei und Syrien mit.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Unzählige gepackte Kartons stapeln sich auf dem Hof des Dogancan-Centers in der Finninger Straße. Es ist nasskalt und neblig, Männer packen ohne Pause einen Lkw voll mit Hilfsgütern für die von Erdbeben schwer getroffene Region in der Südosttürkei. Der Lastwagen des Transportunternehmens Akca, das bereits vergangene Woche am Muthenhölzle eine Hilfsgüter-Sammelaktion organisierte, wird dann nach Gaziantep fahren, wo Angestellte von Yalcin Dogan Verwandte haben und woher auch die Familie des Blaubeurer Architekten Alp Caliskantürk stammt, der am Sonntag beim Verpacken mithalf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen