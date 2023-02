Neu-Ulm

vor 49 Min.

HNU-Studierende entwickeln Videospiel über Barrierefreiheit in Neu-Ulm

Spieler von "Amira's Journey" finden sich auf in der Region bekannten Plätzen wie dem Neu-Ulmer ZUP wieder. Das Spiel will zeigen, wie wichtig Barrierefreiheit ist.

Plus Nachwuchsspieleentwickler der HNU nehmen sich auch sozialer Fragen an. Das Videogame "Amira's Journey" wirft ein Licht auf die Hindernisse und Lücken der Neu-Ulmer Infrastruktur.

Von Hannah Klippert Artikel anhören Shape

Das Klischee von Jugendlichen, die am Bildschirm kleben und zocken, kommt nicht von ungefähr, wie Statistiken zeigen. Mehr als die Hälfte der Deutschen verbringt regelmäßig Zeit mit Videospielen, damit sei die Zahl von 2019 von 43 auf 54 Prozent gestiegen, berichtet das Online-Magazin Ingenieur. Kein Wunder, denn die Auswahl an Spielen ist riesengroß und vielfältig. Egal ob Abenteuer oder Entspannung, rätseln oder Rennfahren, Horror oder Kreativität; es ist für jeden etwas dabei. Die jüngere Generation von Neu-Ulm ist da keine Ausnahme. Doch sie spielen nicht nur Videospiele, an der Hochschule Neu-Ulm entwickeln sie auch welche, mit Konzepten und Themen, die sich direkt vor der Haustür abspielen – auch soziale Fragen machen sie dabei zum Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen