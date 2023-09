Neu-Ulm

vor 32 Min.

Hobby Horsing beim FV Gerlenhofen: Steckenpferd ist mehr als nur Spielzeug

Plus Das Sportreiten auf Steckenpferden ist in Finnland ein Hit und wird in Deutschland immer beliebter. Am Samstag ist die Trendsportart in Gerlenhofen zu sehen.

Von Florian Lang

Ein paar Schritte Anlauf reichen Melina und Alina schon. Die beiden 13-Jährigen reiten auf ihren Steckenpferden Peter und Zoey auf das Hindernis zu und überqueren die gelbe Plastikstange mit Leichtigkeit. Während der Coronapandemie sind die beiden Pferdeliebhaberinnen aufs Hobby Horsing umgestiegen und betreiben die Mischung aus Sport und Rollenspiel mit großer Routine und noch größerer Leidenschaft. So wie die beiden folgen viele Mädchen in Deutschland dem Trend aus Finnland, genug jedenfalls, um große Turniere wie am Samstag in Gerlenhofen zu veranstalten.

Beim Hobby Horsing ahmen die Reiterinnen echte Reitsportdisziplinen nach

Beim Hobby Horsing versucht man, die etablierten Reitdisziplinen auf echten Pferden so gut wie möglich mit den Beinen und der Körperhaltung nachzuahmen. In der Dressur und beim Stilspringen zählt so beispielsweise ein eleganter Laufstil, im Zeitspringen die Geschwindigkeit im imitierten Galopp und beim Mächtigkeitsspringen die reine Sprungkraft. "Alles ist wirklich sehr ähnlich, wie die Disziplinen aufgebaut sind, und auch der Ablauf der Turniere", sagt Laura Stoschek, die seit der Jugend Springreiterin ist und dem FV Gerlenhofen dabei hilft, den Wettkampf auszurichten. Dessen Vorsitzende Stefanie Gergele ist sich sicher, dass das Turnier ein voller Erfolg wird. "Der ganze Ort ist gespannt und neugierig, und sehr viele werden mindestens mal kurz vorbeikommen, um sich das anzusehen", freut sie sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

