Hochschule Neu-Ulm startet mit 4000 Studierenden ins Sommersemester

Die meisten Vorlesungen an der Hochschule Neu-Ulm finden wieder in Präsenz statt. Es gibt einen neuen Studiengang und ein neues Bildungsprogramm.

Angesichts der aktuellen Lockerungen kehrt nun auch auf den Campus im Wiley das studentische Leben zurück: Die meisten Vorlesungen zum Sommersemester 2022 starteten wieder in Präsenz. Das teilte die Hochschule Neu-Ulm mit.

Die Stärken der HNU lägen im partnerschaftlichen Miteinander und lebendigen Austausch, sagt Präsidentin Prof. Uta M. Feser: „Nach den vergangenen Corona-Semestern ist es für unsere Studierenden und Lehrenden wichtig, wieder an der Hochschule präsent zu sein und von der persönlichen Begegnung profitieren zu können. Gleichzeitig entwickeln wir die Innovationen in der digitalen Lehre in enger Abstimmung mit den Studierenden weiter und integrieren sie in die Präsenzveranstaltungen.“

Studierendenvertretung der HNU sieht kommendes Semester als Chance

Auch Merlin Kalokerinos, Mitglied der Studierendenvertretung, des Senats und Hochschulrats der HNU, sieht das kommende Semester als wichtige Chance: „Durch die rasche Digitalisierung in den Corona-Semestern hat sich in diesem Bereich bereits viel getan. Ziel muss es nun sein, den Fortschritt der Digitalisierung weiterzuführen und auf gängige oder Blended-Learning-Ansätze zu übertragen."

Dies könne nur gelingen, wenn Hochschule und Studierende in einen gemeinsamen Austausch treten und gemeinsam die Lehre von morgen gestalten. "Ein wichtiger Schritt ist die Einrichtung des Lenkungsausschusses für innovative Lehre, in dem Vertreter der StuVer und wichtige Vertreter aus allen Bereichen der HNU Themen aufgreifen, die Studierende und HNU verbinden.“

Neuer Studiengang startet an der Hochschule Neu-Ulm

Zum Sommersemester 2022 nehmen erstmals Studierende des Master-Studiengangs Advanced Sales Management and Intelligence (M.Sc.) ihr Studium auf. Sie lernen, wie der Vertrieb durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz Märkte besser durchdringen kann und werden darauf vorbereitet, als Führungskraft eine Vertriebsorganisation strategisch zu entwickeln. Zudem werden sie dafür ausgebildet, sich in einer zunehmend englischsprachigen Unternehmenslandschaft und auf internationalen Märkten sicher zu bewegen.

Am Zentrum für Weiterbildung der HNU starten insgesamt 68 Neueinsteigerinnen und -einsteiger ins Sommersemester. Zum ersten Mal angeboten wird das Bildungsprogramm Management der Tierarztpraxis/-klinik mit 20 Teilnehmenden. (AZ)