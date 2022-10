Hochschulpreis: Von Verkauf via Pinterest bis zur (Un-) Zufriedenheit im Job

Der Hochschulpreis der Schwäbischen Wirtschaft und der Hochschule Neu-Ulm ist in diesem Jahr gleich doppelt vergeben worden. Die Jury war von den Themen begeistert.

Die Laudatoren waren voll des Lobes: Beide Studentinnen der Hochschule Neu-Ulm schlossen ihre Forschungsarbeiten im Bereich Unternehmens-Kommunikation mit Note 1,0 ab. Professorin Julia Kormann, Vize-Vorsitzende des Hochschulrats und Vize-Präsidentin der Hochschule Neu-Ulm (HNU), unterstrich, dass beide Preisträgerinnen unter den elf nominierten Arbeiten die wissenschaftliche Methodik bewundernswert akkurat angewendet hatten.

„Diesen Drive` werden sie im Arbeitsleben sicherlich fortsetzen – dann werden sich ihre Arbeitgeber genauso freuen wie wir Professoren in ihren Studiengängen und jetzt auch die Jury“, so Kormann.

Die ausgezeichneten Forschungsarbeiten

Bei der Masterarbeit von Charlotte Gollnick (mit 2000 Euro bedacht) geht es um Mitarbeitermotivation und deren positive Auswirkungen auf Zufriedenheit im Job und einem daraus erhofften Umsatzzuwachs für ein Unternehmen. Ausgangspunkt für die Forschungsarbeit war die in der Forschung belegte Tatsache, dass sich in den Unternehmen nur gut 15 Prozent der Mitarbeiter am Arbeitsplatz tagtäglich motiviert und engagiert zeigen, 85 Prozent machen mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift. „Was aber wäre, wenn der Prozentsatz der Motivierten stark in die Höhe ginge, etwa durch die Kommunikation von sinnorientierten Werten im Unternehmen?", fragte sich Gollnick.

Da sie ihre Masterarbeit bei der Firma Weleda mit Stammsitz in der Schweiz und der bekannten großen Dependance in Schwäbisch Gmünd durchführen konnte, bekam sie dort nach dem Studium auch gleich eine Festanstellung. Ihre Position: Leiterin für interne Kommunikation. „Die Arbeit ist Richtschnur für Unternehmen, Mitarbeiter langfristig und erfolgreich an sich zu binden“, unterstrich Jury-Mitglied Professor Hammerschmidt. „In beiden Abschlussarbeiten haben sich Wissenschaft und Wirtschaft auf vorzügliche Weise gefunden“, betonte auch der regionale IHK-Vorsitzender Gerd Stiefel, der auch in der Jury saß.

Geht das – verkaufen über Pinterest?

Die zweite Preisträgerin, Büsra Chekhchekh, untersuchte in ihrer herausragenden Bachelorarbeit (bedacht mit 1000 Euro) die Social Media-Plattform Pinterest. Oftmals unterschätzt im Vergleich zu Facebook (beim jugendlichen Zielpublikum kaum mehr von Relevanz) oder Instagram, kann Pinterest im Bereich „Verkauf über soziale Plattformen“ durchaus große Stärken entwickeln. Büsra Chekhchekh analysierte dabei die Möglichkeiten in der Sparte Wohn-Einrichtungen, -Accessoires. „Pintarest verbindet Ideen und Strategien, nicht wie Facebook Menschen“, erläuterte sie, „es gibt im Bereich Wohn-Einrichtung rund 16 Milliarden Pins oder Kacheln – das ist doch unvorstellbar viel.“

Die Übergabe des Hochschulpreises wurde in einer kleinen Feierstunde in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neu-Ulm vorgenommen. Die Preisträgerinnen waren zudem Ehrengästegäste beim anschließenden IHK-Regionalempfang Indian Summer im Florian Zimmer Theater in Neu-Ulm. (AZ)