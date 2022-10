Hochzeitsmesse 2022 in Neu-Ulm: Das sind die Trends der Hochzeitsbranche

Von großen Größen über den "Ring to go": In der Arena in Neu-Ulm ist zu sehen, wie der schönste Tag im Leben noch schöner wird.

Nur auf der unteren Ebene der Ratiopharm-Arena, vor allem aber mit weniger Drumherum und mehr aufs Wesentliche dessen, was man zur Hochzeit braucht, konzentriert: Die Hochzeitsmesse verliebt.verlobt.verheiratet passte mit Leih-Deko-Angeboten und dem weitgehenden Verzicht auf die in den vergangenen Jahren beliebten Giveaways und auf Opulenz in die Zeit. Sie war aber auch deutlich schwächer besucht als in den Jahren vor Corona.

Vor allem Brautmode und Ringe, aber etwas weniger Angebote als sonst für vieles um die Trauung herum präsentierte die Neu-Ulmer Hochzeitsmesse. Von der allgemeinen Unsicherheit ist auch die Hochzeitsbranche betroffen, sagt Ulrike Mandt, Inhaberin von Brautmoden Renger und von Wedding & More. Der schwächere Besuch habe aber für Brautpaare auch Vorteile: Es kann viel präziser und individueller beraten werden – ein Umstand, der tatsächlich an vielen Ständen zu beobachten war. Bei Ulrike Mandt wie bei anderen Brautmodenanbietern zeigte sich ein Trend bei den Brautkleidern hin zum Schlichteren, zur klassischen Eleganz; viele Kleider haben transparente lange Ärmel. Es gab aber auch ganz Besonderes, wie ein geknöpftes Kleid im Stil des 19. Jahrhunderts mit kleinem Hemdkragen, der Stoff komplett fein bestickt und transparent. Besonders günstig ist so ein ausgefallenes Kleid natürlich nicht zu haben. Durchsichtige Spitze war häufig zu sehen, oft unterlegt mit Stoffen in Haut- oder Puderfarben, manchmal aber auch so designt, dass viel nackte Haus durch den Spitzenstoff blitzt.

Bräute in Deutschland tragen im Durchschnitt Größe 40/42

Auffällig umfangreich war das Brautkleid-Angebot in großen Größen. „Bräute in Deutschland tragen im Durchschnitt Größe 40/42“, sagt Ulrike Mandt. „Wir haben auf die Kritik von Messebesucherinnen reagiert und zeigen deshalb mehr Brautmode jenseits von Größe 36. Und wir haben Curvy-Models, die sich auch gern attraktiv anziehen.“ Die Hochzeitsmesse in der Ulmer Donauhalle, die sie bis zur Pandemie traditionell für den Januar organisierte, hat Ulrike Mandt bereits abgesagt: „Die Energiekosten sind einfach zu hoch“, erklärt sie.

Hochzeitskleider sind auch in Neu-Ulm ein großes Thema. Foto: Dagmar Hub

Ein Anbieter von hochqualitativer Hochzeitsmode für den Bräutigam lockte potenzielle Kunden mit Benzingutscheinen. Im Gentlemen's Lounge-Bereich zur Beschäftigung für gelangweilte Männer herrschte allerdings ziemliche Leere – der künftige Ehemann beteiligte sich wohl beim Rundgang durch die Messe lieber selbst. Denn auch das Angebot an Anzügen reichte vom klassischen dunklen Dreiteiler über den leichten hellgrauen Sommeranzug bis hin zum weinroten Dreiteiler mit Karoweste. Eine besondere Offerte machte Goldschmied Matthias Thomas aus Adelmannsfelden den Paaren, die sich vor der Messehalle von ihm über ergonomisch geformte Eheringe beraten ließen: Den „Ring to go“ fertigte Thomas direkt vor Ort aus Silber für Kunden, die vor dem Kauf der künftigen Eheringe ausprobieren wollen, wie sich solch ein an den Finger angeschmiegter ergonomisch geformter Trauring trägt – den er dann später ganz individuell für die Hände der Träger arbeitet. Den schräg am Finger sitzenden Silberring ließ sich ein Kunde vor Ort aber auch gleich direkt zum Tragen fertigen. Das Konzept hat Thomas mit seinem Team vor einem Jahr begonnen – und es kommt bei Paaren gut an. Große Hochzeitstorten gab es dagegen wenig zu sehen – dafür aber auch vegan und mit so außergewöhnlichen Ideen wie als Amethyst-Druse gestaltet.

Hochzeitskarossen vor der Arena in Neu-Ulm

Draußen vor der Ratiopharm-Arena und im Foyer konnten sich Paare über Hochzeitskarossen informieren – und sie sind sehr unterschiedlich: Man kann in der mit Plastikblumen geschmückten Ape zur Hochzeit kutschiert werden, in der klassischen weißen Kutsche mit edlen Pferden vom Reiterhof Rembold – oder mit der pinkfarbenen Stretchlimousine, ganz wie es gefällt. Auch den Sprung ins erhoffte Eheglück konnte man üben: In einer weißen, blumengeschmückten Hüpfburg haben vermutlich nicht nur die jüngsten Hochzeitsgäste ihren Spaß, sondern vom Brautpaar können auch ungewöhnliche Fotos entstehen.