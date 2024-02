Hoher Krankenstand: Hallenbad bleibt am Mittwoch geschlossen

Das Neu-Ulmer Hallenbad an der Kantstraße bleibt am Mittwoch wegen Krankheit zu. Ab Donnerstag soll der Betrieb wieder normal laufen.

Das Neu-Ulmer Hallenbad bleibt am Mittwoch, 21. Februar, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Grund ist ein hoher Krankenstand beim Personal, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Das Schulschwimmen am Vormittag kann jedoch wie gewohnt stattfinden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Bad am Donnerstag, 22. Februar, wieder zu den üblichen Zeiten von 13 bis 19 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb öffnen kann. Aktuelle Hinweise gibt es auf der städtischen Website unter https://hallenbad.neu-ulm.de. (AZ)