Hoher Schaden bei Auffahrunfall in der Neu-Ulmer Krankenhausstraße

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmittag in der Krankenhausstraße in Neu-Ulm ist ein Schaden von insgesamt 7500 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 13.20 Uhr befuhren nach Polizeiangaben zwei Pkw hintereinander die Krankenhausstraße in Fahrtrichtung Südwesten. Auf Höhe eines Supermarkts musste das vordere Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Auto auf. Durch die Kollision wurde die Front des Wagens erheblich beschädigt, das Fahrzeugheck des vorausfahrenden Wagens wurde eingedrückt. Die Beteiligten tauschten ihre Personalien vor Ort aus. Gegen den Verursacher wurde ein Verfahren eingeleitet. (AZ)

