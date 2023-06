Neu-Ulm-Holzschwang

vor 18 Min.

Baustellen-Chaos bei Holzschwang: Anwohner sind genervt

In und um Holzschwang wird überall auf den Straßen gearbeitet. Sperrungen in alle Richtungen regen die Bewohner auf.

Plus Im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang wird derzeit kräftig gebaut. Die Folge für Verkehrsteilnehmer sind Sperrungen und lange Umwege.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Eigentlich geht es in Holzschwang eher ruhig und beschaulich zu. In diesen Tagen aber sind die Bewohner genervt und Fremde, die nach Holzschwang müssen oder es dann auch wieder verlassen wollen, vermutlich noch viel mehr. Denn im Neu-Ulmer Stadtteil herrscht Baustellenchaos. Die Wege von und nach Holzschwang sind jetzt sehr begrenzt, es müssen oft größere Umwege in Kauf genommen werden und wer sich nicht gut auskennt, findet nur mit Mühe seinen Weg. Denn Umleitungsschilder gibt es lediglich in Richtung Weißenhorn, nicht aber für die, die Senden oder Hittistetten erreichen wollen, dies aber auf dem normalen Weg nicht können.

Am zweiten Kreisverkehr in Holzschwang ist Endstation

Wenn man von Neu-Ulm über Reutti nach Holzschwang kommt, geht es am ersten Kreisverkehr geradeaus schon mal nicht weiter. Baustelle. Also kann man an Holzschwang nicht vorbeifahren, sondern muss erst Richtung Weißenhorn abbiegen und dann gleich rechts rein auf die engen Straßen im Dorf. Nun, denkt man, wenn man später wieder rechts in die Sendener Straße einbiegt, geht’s dann ja weiter. Denkste. Baustelle. Am zweiten Kreisverkehr an der Umgehungsstraße ist Endstation. Dieser wird komplett erneuert und ist ebenso gesperrt. Man kann nirgendwo hinfahren, in keine Richtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen