Neu-Ulm-Holzschwang

vor 34 Min.

Chefin gesucht: Eltern wollen Aus für Kindergarten in Holzschwang verhindern

Lokal Die Leiterin geht in Rente, eine Nachfolge ist nicht in Sicht: Der Kindergarten Holzschwang steht vor dem Aus, die Eltern wollen das verhindern. Aber wie?

Von Sebastian Mayr

Emma geht gern in den Kindergarten, am liebsten spielt sie im Turnraum mit ihren Freundinnen und Freunden. Und die Fünfjährige mag es, dass sie mit dem Fahrrad dorthin fahren kann. Doch die Einrichtung steht vor dem Aus, schon in wenigen Wochen könnte alles vorbei sein. Denn die langjährige Leiterin des eingruppigen evangelischen Kindergartens Holzschwang geht in Rente – und eine Nachfolge ist nicht in Sicht. Die Eltern stemmen sich gegen das Aus. Vor allem aus einem Gespräch schöpfen sie Hoffnung.

